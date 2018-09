Conte: tecnici rispondono a noi, funzionali a nostri programmi

"Le strutture amministrative sono al servizio di quello che noi facciamo, spetta a noi utilizzarle e sollecitare le risposte tecniche che sono funzionali ai nostri programmi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, conversando con i giornalisti a margine delle celebrazioni per Padre Pio a San Giovanni Rotondo. "Fiducia in Tria? Ho massima fiducia, in lui così come in tutti i miei ministri", ha aggiunto.