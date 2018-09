Manovra, Salvini: sia espansiva anche tagliando sprechi nella Sanità

Serve una manovra coraggiosa, con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce, il debito aumenta. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, aggiungendo: "Se la legge di bilancio sarà tale, e lo sarà, gli zero virgola di deficit in più non conteranno niente". Salvini sottolinea che gli sprechi si devono toccare, anche nella sanità, "e i costi standard saranno importanti sotto questo punto di vista".

Una legge di bilancio coraggiosa, dice ancora Salvini al Corriere della Sera, "significa che se l'Italia vuole crescere, deve investire". Salvini spiega: "in queste ultime settimane ho avuto modo di fare alcune chiacchierate con alcuni di questi famosi investitori esteri di cui si sente parlare. E tutti, sottolineo tutti, mi hanno detto la stessa cosa: fate una manovra coraggiosa, espansiva. Se avrà quel segno, non preoccupatevi di qualche decimale di deficit: non è un problema".



"Se fossi in Tria, chiederei a Salvini e Di Maio di fare spese intelligenti". Nella manovra i tagli ci saranno? "Ma certo. Luigi Di Maio dice la 'sanità non si tocca', ma gli sprechi si devono toccare e i costi standard saranno importanti sotto questo punto di vista", ribadisce il vicepremier.