Colle: "Ue parli con una sola voce"

"Non possiamo pensare che la stabilizzazione di interi Paesi, come la Libia, o il nostro contributo alla pacificazione di Iraq e Siria, possa avvenire con successo se non attraverso un'azione europea comune e credibile". Lo dice Sergio Mattarella parlando dell'emergenza migranti. Il Capo dello Stato auspica che l'Europa parli "con una sola voce" per rispondere alle "nuove sfide e alle minacce alla nostra stabilità, che arrivano dall'area mediterranea".