25 agosto 2018 21:25 Caso Diciotti, Farnesina ringrazia lʼAlbania: accoglierà 20 migranti Il ministro dellʼInterno: "Siamo al lavoro con alcuni Paesi, ma se Ue non risolve, veto a Bilancio". Toninelli: "Nessuno ci dia lezioni"

"Il ministro degli Affari Esteri Moavero Milanesi ringrazia l'Albania per la decisione di accogliere 20 profughi della Diciotti. Un segnale di grande solidarietà molto apprezzato dall'Italia". Lo afferma via Twitter la Farnesina. E' il primo segnale positivo dopo una lunga giornata di lavoro del governo, che è in costante contattato con vari Paesi Ue per cercare di superare l'impasse che ha portato al blocco della la nave, a Catania, da 5 giorni.

Salvini: "Se Ue non risolve situazione, veto in Bilancio" - Per la soluzione della vicenda Diciotti "stiamo lavorando con alcuni Paesi, con alcune realtà più vicine a noi", ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Per l'Ue comunque "la musica è cambiata, non c'è più un governo schiavo e complice, ora difende gli interessi nazionali. C'è un bilancio che dovranno approvare all'unanimità? Il voto dell'Italia non c'è e non ci sarà" finché non si risolve il problema migranti.



Sull'interrogatorio ai funzionari del Viminale, ha sottolineato: "Mi spiace c'è qualche giudice che ha tempo di interrogare funzionari pubblici: vengano direttamente da me, mi sembra meschino prendersela con dei funzionari quando c'è un ministro e un vicepresidente del consiglio che si prende la responsabilità di dire No; se non lo avessi fatto non avremmo il calo degli sbarchi e le ong fuori dai piedi".

Toninelli: "Nessuno ci dia lezioni" - Sul caso è intervenuto anche il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che ha in primis ringraziato la guardia costiera: "Orgoglioso ogni giorno di più della professionalità dimostrata dalla guardia costiera", ha affermato. "Nessuno può dare lezioni all'Italia per lo sforzo umanitario. Il governo sta solo chiedendo alla Ue di dare un senso alla propria esistenza", ha poi evidenziato.