Nave Diciotti, nessun accordo a Bruxelles | Di Maio: "Stop ai fondi Ue"

Prima dell'esito negativo della riunione il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, auspicava "un'effettiva e più rapida collaborazione degli altri Stati europei". Ma, anche in riferimento alle parole di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, la risposta dell'Ue era stata chiara: "Le minacce non portano da nessuna parte". "In questi ultimi tre mesi - proseguiva Moavero a IlSussidiario.net - abbiamo sempre chiesto ad altri partner Ue di condividere l'accoglienza di chi è stato salvato in mare". Appello che al momento non è stato ascoltato, visti anche i no alla ripartizione dei migranti da parte di Belgio e Ungheria.



Di Maio: "Noi siamo pronti a tagliare i fondi Ue" - "Il M5s si è presentato agli italiani con una missione ben precisa e non abbiamo alcuna intenzione di fare passi indietro. L'Ue non vuole ottemperare ai principi concordarti nell'ultimo consiglio europeo? Noi siamo pronti a tagliare i fondi, non ci facciamo mettere i piedi in testa". E' la dura reazione del vicepremier e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo il "no" alle ripartizioni di migranti da parte dell'Europa. "Agli italiani non chiederemo un centesimo di più. Lo dico da capo politico M5s, visto che la Ue non rispetta i patti e non adempie ai suoi doveri, noi come forza politica non siamo più disposti a dargli i 20 mld all'anno che pretendono", ha ribadito.



Salvini: "Verifiche sulla nave per trovare profughi veri" - "Sto valutando la possibilità di fare procedure di identificazione e riconoscimento per individuare profughi veri, che sono la minoranza, dai finti profughi prima ancora che le persone sbarchino". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Se in Europa fanno finta di non capire, come hanno detto giustamente Conte e Di Maio vedremo di pagare l'Europa un po' di meno", ha aggiunto.



Ue: "Sanzioni se Italia non paga" - Il commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger, avverte l'Italia: "Se si rifiutasse di pagare i suoi contributi violerebbe i trattati". "Ciò comporterebbe interessi per i ritardi nei pagamenti e possibili ulteriori pesanti sanzioni", sottolinea.



La Ue contro Di Maio: "Le minacce non portano lontano" - Sulla vicenda torna a intervenire anche il portavoce della Commissione europea che, in risposta al vicepremier Di Maio, sottolinea che "le minacce in Europa non portano da nessuna parte". Il modo in cui l'Ue funziona, afferma il portavoce "è la cooperazione e non le minacce", e in ogni caso Bruxelles sta "lavorando duro per trovare una soluzione".