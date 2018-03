Campidoglio: piano straordinario per coprire 50mila buche in un mese

Il Campidoglio lancia un piano straordinario contro l'emergenza buche "causata dal ghiaccio che ha sgretolato l'asfalto in moltissime zone della città". Le misure sono state discusse durante l'incontro dell'assessore alle Infrastrutture, Margherita Gatta, con i municipi e prevedono "un provvedimento per circa 17 milioni di euro con l'obiettivo di garantire la copertura di 50mila buche in un mese".