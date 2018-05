Berlusconi: "Il mio ruolo non lo decide Di Maio, lui non conosce la democrazia"

"Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori". Lo afferma il leader di Forza Italia , Silvio Berlusconi , aggiungendo: "Io ho il dovere di rappresentare i cinque milioni di cittadini che mi hanno confermato la loro fiducia". "FI va avanti unita e compatta come è unito il centrodestra su un progetto politico e un programma sul quale ci siamo impegnati davanti agli elettori".

In un'intervista a "Primo Piano Molise", Berlusconi sottolinea ancora una volta il forte legame tra Forza Italia e la Lega: "Se Di Maio si illude di rompere un rapporto di lealtà reciproca e di condivisione di valori che va avanti da 20 anni non solo si fa delle illusioni ma pecca di arroganza e inesperienza. E dimostra di non conoscere nemmeno l'abc della democrazia".