"Parole Berlusconi non condivise da Lega e centrodestra" - "I veti non ci piacciono a prescindere dalla provenienza. Non era condiviso e non lo sarà mai da parte nostra un no al dialogo con il Movimento 5 Stelle, seconda forza politica in Parlamento. Le parole finali di Berlusconi oggi al Colle non rispecchiano la posizione della Lega, né quella del centrodestra che si è espresso in maniera unitaria e concordata". Così il capogruppo della Lega al Senato Gianmarco Centinaio.



Giorgetti: "Battutaccia ha dato assist stop Di Maio" - "La battutaccia poco felice e inopportuna di Berlusconi ha dato occasione a Di Maio per respingere in blocco l'offerta che il centrodestra aveva fatto. Era un passo in avanti verso la soluzione di una crisi che gli italiani ci chiedono". Lo ha detto a Porta a Porta il vicesegretario e capogruppo alla Camera della Lega Giancarlo Giorgetti.