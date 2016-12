Doppio incarico, Nichi Vendola si dimette da deputato

foto Ansa Correlati Quelli che... hanno il doppio incarico 16:38 - "Mi sto recando a Montecitorio per formalizzare le dimissioni da deputato: già in campagna elettorale avevo detto che intendevo restare governatore". Lo ha detto il leader di Sel, Nichi Vendola, lasciando la sede del Pd dopo un incontro con Pier Luigi Bersani. "Da parte mia non c'è mai stata nessuna possibilità di sovrapposizione dei ruoli né la meschinità di cumulare gli emolumenti", ha aggiunto, in riferimento alle polemiche apparse sulla stampa. - "Mi sto recando a Montecitorio per formalizzare le dimissioni da deputato: già in campagna elettorale avevo detto che intendevo restare governatore". Lo ha detto il leader di Sel, Nichi Vendola, lasciando la sede del Pd dopo un incontro con Pier Luigi Bersani. "Da parte mia non c'è mai stata nessuna possibilità di sovrapposizione dei ruoli né la meschinità di cumulare gli emolumenti", ha aggiunto, in riferimento alle polemiche apparse sulla stampa.

Vendola ha criticato, in questo senso, la "strumentale campagna di stampa che mi riguarda". E ha evidenziato che da parte sua non c'è mai stata "nessuna possibilità di sovrapposizione dei ruoli nè la meschinità" di cumulare gli emolumenti.



Anche Cota lascia Montecitorio - Anche il presidente della Regione Piemonte aveva martedì presentato le proprie dimissioni da deputato per occupare solamente la carica di presidente della Regione Piemonte.