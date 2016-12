M5S: "Sospensioni? Per noi medaglie"

12:55 - Le 26 sospensioni di deputati grillini alla Camera, decise giovedì dalla presidenza, sono "26 medaglie per il M5S". Lo sostiene il blog di Beppe Grillo, che sottolinea come la decisione "punisce, ovviamente, solo il M5S. Dambruoso (sospeso per lo schiaffo a Loretta Lupo, ndr) prende 15 giorni di sospensione: un cittadino che picchia una donna fuori dal Parlamento, invece, finisce in gattabuia. Dambruoso resta al suo posto di questore".

"Sanzioni impressionanti" - Sono "impressionanti - si legge - le sanzioni ai portavoce deputati del M5S, per le proteste in aula in seguito al decreto Bankitalia quando il governo precedente elargì 7,5 miliardi di soldi pubblici alle banche private. Il M5S fece ostruzionismo, e alla fine la Boldrini applicò per la prima volta nella storia l'ormai famosa "ghigliottina" tagliando gli interventi in aula e approvando il decreto senza altre discussioni.



"Un Movimento inarrestabile" - Mettendo in primo piano la lista dei parlamentari 5 Stelle che non potranno lavorare in aula fino quasi alla fine di aprile, Grillo scrive: "Non vi preoccupate. Molti di loro saranno nelle piazze, nei mercati, nei paesi a parlare con i cittadini. Un Movimento inarrestabile".