Beppe Grillo sfiducia Federico Pizzarotti: "Ma perché parli?"

15:40 - Nuovo affondo di Beppe Grillo nei confronti di Federico Pizzarotti: "Capitan Pizza non è d'accordo con quelle stesse regole che l'hanno portato a essere sindaco di Parma", dice il comico dal suo blog. Nei giorni scorsi il primo cittadino parmense aveva criticato la scelta dei candidati (considerati "perfetti sconosciuti") alle europee.

Le parole di Piazzarotti che hanno fatto andare su tutte le furie il leader del Movimento 5 Stelle sono state estrapolate da un video e trascritte nel blog: "E' un dato di fatto - ha detto il sindaco di Parma - che in tutti i territori si è candidata gente che noi non abbiam mai visto. Vuol dire che non si sono spesi per il territorio. [...] L'attivismo in questo modo viene fatto cadere. [...] Uno sconosciuto perché dovrei votarlo? [...] La conoscenza secondo me è importante. [...] Aspetto i risultati. Mi piace parlare dopo aver visto per dare un giudizio". Ma "allora perché parli?", chiosa infine Beppe Grillo.