8 aprile 2014 Milano, Casaleggio operato alla testa L'ideologo del M5S è stato portato d'urgenza al Policlinico. Secondo indiscrezioni avrebbe avuto un edema. Massima privacy dall'ospedale. La moglie ha chiesto il silenzio stampa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:31 - Gianroberto Casaleggio è stato operato d'urgenza alla testa. L'intervento neurochirurgico è avvenuto al Policlinico di Milano, dove l'ideologo del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato sabato. La moglie ha chiesto il silenzio stampa. Secondo indiscrezioni sembra che l'operazione sia stata necessaria per far fronte a un edema cerebrale. Massimo riserbo da parte dei medici e nessun pellegrinagggio in ospedale dei politici del M5S.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Repubblica, "tre giorni fa l'imprenditore piemontese ha avuto strani dolori alla testa, si sentiva confuso e così la moglie l'ha accompagnato per una visita di controllo".



L'imprenditore 60enne, alter ego di Beppe Grillo nel M5S, ora sta meglio. Pare che nel giro di quattro giorni potrà lasciare l'ospedale e tornare a casa per il periodo di convalescenza.



Renzi a Casaleggio: "In bocca al lupo" via Twitter - Dal premier Matteo Renzi un augurio via Twitter a Casaleggio. "Un sincero in bocca al lupo a Roberto Casaleggio. Davvero, di cuore - ha scritto poco fa il premier. - Lo aspettiamo in forma per tornare a essere... in disaccordo con lui!".