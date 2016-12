Parma, la riunione con i sindaci fa infuriare Grillo: scontro con Pizzarotti

21:42 - Ennesima rottura tra gli esponenti del Movimento Cinque Stelle. Al centro delle polemiche, questa volta, è finito il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, attaccato su Twitter da Beppe Grillo per aver organizzato un incontro con i sindaci e i candidati sindaci M5s senza il via libera del comico. "L'incontro non è stato in alcun modo concordato con lo staff, né con me", ha scritto Grillo. "Se fare rete non va bene, fate voi", ha replicato Pizzarotti.

Grillo fa riferimento all'iniziativa di Federico Pizzarotti che sulla sua pagina Facebook aveva annunciato per "il prossimo 15 marzo" un incontro con "gli attivisti che si preparano alla campagna elettorale per le elezioni amministrative". Evidentemente, la riunione non è piaciuta allo staff del M5S che ne ha preso le distanze. Proprio Pizzarotti, la scorsa settimana, commentando le espulsioni dei senatori "dissidenti" aveva lasciato trapelare qualche perplessità: "Lasciano l'amaro in bocca", aveva detto ai cronisti.



Favia: "E' nella black list di Grillo da tempo" - "Pizzarotti è nella black list di Beppe Grillo da tempo, ancora non lo hanno espulso solo perché hanno paura che a toccarlo esploda la scissione del Movimento". Così l'ex M5s Giovanni Favia, ora consigliere regionale indipendente dopo l'espulsione, commenta la vicenda.