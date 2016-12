No Tav, Grillo condannato a 4 mesi per violazione di sigilli

19:54 - Il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è stato condannato a quattro mesi per violazione di sigilli. Questa la decisione del giudice monocratico Elena Rocci di Torino per la vicenda della baita No Tav di Chiomonte. Stessa condanna è stata inflitta ad Alberto Perino, il capo del movimento che si oppone alla Torino-Lione.

I fatti risalgono al dicembre 2010 quando Beppe Grillo insieme ad altri 19 No Tav violarono i sigilli posti dalla magistratura alla baita costruita abusivamente dagli attivisti a Chiomonte. Complessivamente sono undici le condanne inflitte dal tribunale di Torino, la più alta, a nove mesi di carcere, è nei confronti del leader antagonista Giorgio Rossetto. Dieci invece le assoluzioni. La procura di Torino aveva chiesto per Grillo e Perino condanne a nove mesi e pene fino a un anno e mezzo per gli altri imputati.



Alla lettura della sentenza, nell'Aula 3 del Palagiustizia di Torino, dal pubblico si è levato lo slogan "giù le mani dalla Valsusa".



Tra i condannati anche ex Prima Linea - Tra gli undici condannati, oltre a Grillo e Perino, ci sono alcuni leader storici del movimento No Tav: Francesco Richetto (cinque mesi e dieci giorni), Nicoletta Dosio (quattro mesi), Pietro Fissore (sette mesi e dieci giorni) e Stefano Milanesi (sei mesi e dieci giorni). Quest'ultimo è noto per avere militato, negli anni 70, nel movimento Prima Linea. Dosio, invece, è la gestrice del circolo La Credenza di Bussoleno, storico ritrovo dei No Tav. Fissore è consigliere comunale a Villar Focchiardo..



Grillo: grazie della solidarietà - "Oggi mi hanno condannato a 4 mesi in primo grado. Non mi arrendo. La vostra solidarietà è un grande aiuto. #vinciamonoi", scrive Beppe Grillo. "C'è condanna e condanna: per me quei quattro mesi per la rottura di quei sigilli violati dal vento (come avrebbe cantato Modugno) sono una MEDAGLIA AL VALORE", aggiunge.



Legale Grillo: "Aspettiamo motivazioni sentenza" - "Aspettiamo le motivazioni della sentenza e valuteremo se fare ricorso", ha spiegato il difensore, e nipote del leader M5s, l'avvocato Enrico Grillo, dopo la lettura della sentenza.



Per Alberto Perino, leader dei No Tav, "una condanna così pesante, per un reato del genere, è un caso unico in Italia. Esemplifica bene il clima di caccia alle streghe che si è creato"