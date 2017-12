Valentino Rossi stregato dalla sosia di Brooke Shields

Il cuore di Valentino Rossi potrebbe essere tornato a battere, questa volta per una giovane modella della provincia di Milano che ricorda l'attrice Brooke Shields ai tempi di "Laguna blu". Francesca Sofia Novello , ex ombrellina, sarebbe stata infatti ospite del campione al Ranch di Tavullia lo scorso weekend durante la competizione su due ruote "100 km dei Campioni", organizzata sulla pista in cui solitamente si tiene in forma il pilota.

Potrebbero essersi conosciuti in pista, lui in sella alla sua moto e lei al suo fianco a fargli da scudo con l'ombrello. Bellissima, la 24enne modella di lingerie, non deve essere sfuggita allo sguardo di Valentino che dopo la fine della sua storia con Linda Morselli (ora compagna di Ferdinando Alonso), non ha più avuto relazioni stabili.



Attualmente gli indizi di una nuova relazione sono ancora troppo pochi, ma sull'Instagram Stories di Francesca di qualche giorno fa, la ragazza ha pubblicato foto e video dal Ranch, in cui era in compagnia di Marta Aranda e Yana Kochneva, rispettivamente le fidanzate dei piloti di Moto2 Federico Fuligni e Lorenzo Baldassarri, e di Marta Vincenzi, compagna di Luca Marini, fratello di Vale Rossi.