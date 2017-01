Valentino Rossi, baci a Ibiza con una mora

Vale Rossi va veloce, non solo in pista. Dopo l'addio a Linda Morselli, lo abbiamo immaginato insieme alla sua storica amica, l'ex naufraga Aura Rolenzetti, ma ora da Ibiza arrivano delle foto che non lasciano dubbi sulla nuova fiamma del pilota di Moto Gp. Si tratta di una misteriosa moretta, pizzicata dal settimanale Vanity Fair, insieme a Valentino.