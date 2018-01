Tania Cagnotto, panciona sulla bilancia

“Aiuto!!! Inizia a salirmi un po’ di ansietta” scrive Tania Cagnotto postando una foto che la ritrae con il pancione nudo sulla bilancia. La gravidanza della campionessa azzurra è agli sgoccioli e tutto è pronto per accogliere l'arrivo di una bambina. “Vedo il parto come un salto nel vuoto, ma non come quelli che faccio in piscina” aveva detto qualche settimana fa la sportiva.