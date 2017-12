28 novembre 2017 14:01 Tania Cagnotto: "Tra due mesi divento mamma, sarà una femminuccia" La campionessa racconta in esclusiva a "Chi" come sta vivendo lʼultimo periodo di gravidanza

"Tra due mesi divento mamma e devo dire che sto vivendo la magia di questo momento, i primi due mesi ho avuto le nausee, ma poi è andata benissimo, ho preso sette chili in sette mesi e non ho molta fame, a parte le rinunce che devo fare non potendo mangiare speck e salame". Così Tania Cagnotto racconta, in esclusiva al settimanale "Chi" (in edicola da mercoledì 29 novembre), gli ultimi mesi della sua prima gravidanza.

La campionessa di tuffi, in vacanza con il marito sulle Dolomiti, racconta: "Avremo una femminuccia, ma non abbiamo ancora deciso il nome. Si chiamerà o Maya o Isabel. Vedo il parto come un salto nel vuoto, ma non come quelli che faccio in piscina, perché lì sono abituata e preparata, qui ho la sensazione che ti puoi preparare finché vuoi, ma non sarà mai come te lo immagini". Da ex atleta Tania parla anche del rapporto che ha con il suo corpo che si è modificato con la gravidanza: "La pancia mi piace molto, è il resto del corpo che mi fa strano, le gambe magre e poco muscolose, da sportiva sono abituata a vedermi più tonica".

Tania Cagnotto: "Mia figlia si chiamerà Maya o Isabel" Instagram 1 di 10 Chi 2 di 10 Instagram 3 di 10 Instagram 4 di 10 Instagram 5 di 10 Instagram 6 di 10 Instagram 7 di 10 Instagram 8 di 10 Instagram 9 di 10 Instagram 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci