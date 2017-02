Stefano De Martino, vacanza esotica con una collega?

In questi giorni nulla trattiene in Italia Stefano De Martino visto che il piccolo Santiago è con la mamma Belen in Malesia. E così il ballerino di Amici ha preso il volo per una località esotica di cui condivide un breve video su Instagram con tanto di colonna sonora brasiliana. Casualità, anche la sua amica Elena D'Amario solo poche ore fa postava piccole ma significative iconcine di onde e palme. Che stiano ballando insieme davanti allo stesso panorama?

Poco più di una settimana fa c'è stato l'accordo in Tribunale per definire la separazione con la sua ex moglie e, dopo le firme, Belen e Stefano hanno preso letteralmente la propria strada: la Rodriguez ha seguito in Malesia il suo amore Andrea Iannone, impegnato in pista, e De Martino si è accomodato in prima classe per volare altrettanto lontano, in una località calda e soprattutto "Calma", proprio come il titolo della canzone di Manu Santos che accompagna le immagini del suo video.



E mentre sulle pagine di "Chi" si sussurra che il cuore di Stefano "sia pronto a ballare" con una collega, sbirciando sul profilo social della sua amica Elena, di casa a New York, scopriamo che anche lei è in vacanza. Passaggio che ovviamente non è sfuggito neanche ai fan del ballerino e della D'Amario che su Instagram avanzano ipotesi...