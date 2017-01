Simona Ventura, tutte le foto della festa

10:13 - Una festa a sorpresa in salsa cubana con tanti invitati. Ha festeggiato così Simona Ventura a Miami con i figli e il compagno Gerò Carraro. E' stato lui a organizzarle una serata sfarzosa e ricercata in un locale dal sapore retrò di Collins Avenue. Il settimanale Chi pubblica tutte le foto della festa e degli invitati. Tra loro Bobo Vieri, Enrico Papi, Rita Rusic, Rossano Rubicondi, Davide Lippi e non solo...

Tubino color crema sopra il ginocchio, spalle nude e decolleté con swarovski per la showgirl che si è circondata dagli affetti più cari per spegnere le 50 candeline. Musica dal vivo e balli sfrenati per i tanti ospiti, SuperSimo ha danzato e riso con tutti, ma i baci di passione erano solo per il suo Gerò. Al party era presente anche un artigiano cubano che confezionava al momento per gli ospiti gli impeccabili Avana. A tema anche la musica e il saporito menù.