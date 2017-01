Simona Ventura, sirenetta a Miami

14:05 - Bikini nero classico e strepitoso indossato a meraviglia sul bagnasciuga di Miami. Ecco il saluto di SuperSimo pronta a rientrare dalle vacanze natalizie. Occhiali da sole, fisico da sirenetta stretto in un due pezzi essenziale, e pose da diva, così Simona Ventura cinguetta “Si torna a casa”, mostrando le sue curve toniche e le sue gambe affusolate.

Ha brindato Oltreoceano al nuovo anno vestita di rosso, un abito elegante lungo fino a piedi, al braccio del suo Gerò Carraro. E A Natale era insieme al compagno e ai figli, come documenta un quadretto social prontamente postato su Instagram. Come il bikini pazzesco che evidenzia – a quasi 50 anni (li compirà il prossimo 1 aprile) - la sua forma smagliante, frutto di dieta e palestra. Ora terminata la pausa americana SuperSimo torna in Italia, ma la sua cartolina sexy resta in regalo ai follower che la seguono.