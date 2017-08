Rihanna, look oversize per incontrare Macron

Qualche giorno fa il red carpet con un maxi abito rosso che ha attirato commenti per le forme morbide e insolite per la popstar. Ora una giacca oversize che casca dalle spalle e fa apparire Rihanna decisamente appesantita. Pantaloni larghi e informi, giacca e borsa a tracolla, Rihanna si lascia fotografare accanto alla première dame Brigitte Macron, soddisfatta del suo nuovo look vicino alla first lady francese e intanto pensa all'incontro “informale” con il presidente.