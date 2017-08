Rihanna sbarca al cinema: "Eccomi aliena sexy per Luc Besson"

Look sexy con bombetta, body e tacchi alti che ricorda Liza Minnelli di "Cabaret". Ecco come appare Rihanna nel video postato sul suo profilo Instagram, svelando le sembianze di Bubble, una show girl aliena, che interpreta in "Valerian e la città dei mille pianeti", space opera di Luc Besson. Per vederla in azione sul grande schermo bisognerà aspettare il prossimo 21 settembre.