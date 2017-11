Messaggio sulla pelle, Stefano De Martino a Tgcom24 svela il mistero

Per chi sarà quel messaggio in codice che Stefano De Martino si è tatuato sull'avambraccio? La Rete si è interrogata per ore sul significato del nuovo tattoo del sexy ballerino ipotizzando curiosi retroscena. Ora è lo stesso Stefano a svelare a Tgcom24 il mistero e a fugare ogni dubbio: “Ho tatuato un numero di telefono”.

Come avevamo supposto, la sequenza numerica sul braccio di De Martino corrisponde a un numero telefonico che ha a che fare con il nonno dell'ex di Belen Rodriguez, scomparso lo scorso anno e a cui Stefano era legatissimo. E' il numero fisso di un locale di Torre Annunziata, paese d'origine di De Martino. “Io sono nato e cresciuto nel Bar Stella di mio nonno nel quale lavorava tutta la mia famiglia, quindi quel posto è stato il punto di riferimento della mia infanzia ed ho un sacco di bei ricordi legati proprio a quel bar – racconta Stefano a Tgcom24 - Uno dei pochi numeri che conosco a memoria”.



Nessun riferimento a Belen, nessun messaggio in codice per la ex. Tra i due il riavvicinamento è solo per Santiago. Anzi nel cuore di Stefano c'è un'altra donna. Un altro mistero per la Rete...