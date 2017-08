Elodie: "Stefano De Martino è solo un amico"

Non sono fidanzati Elodie e De Martino. Questa volta a puntualizzarlo è proprio la cantante dai capelli rosa che su Instagram fa sapere: "Stefano è solo un amico". La smentita arriva dopo quella dell'ex di Belen che a sua volta ha lasciato un post sui social: "Promemoria. Regola per non cadere nella rete del gossip: mai toccare la spalla delle persone con cui parli", riferendosi all'articolo apparso su "Chi" in cui i due sono stati pizzicati mentre si scambiavano piccoli gesti affettuosi sorseggiando del caffè.

I fan della coppia Belen-De Martino che sognano un riavvicinamento tra ex possono continuare a dormire sonni sereni, Stefano ed Elodie non stanno insieme: sono solo due amici che si sono incontrati a Bergamo in occasione di uno shooting di cui Stefano è protagonista e lì, in un momento di pausa hanno bevuto qualcosa insieme. Così spiega la Di Patrizi sul profilo Instagram facendosi una bella risata: "Ahahahahaha Stefano è un amico. Non ci vedevamo da tempo e ci siamo incontrati sul set fotografico di una campagna pubblicitaria che uscirà a settembre. Abbiamo preso un semplice caffè. Che male c'è. W l'estate dei gossip fasulli".