Stefano De Martino, che complicità con Elodie

Si conoscono dai tempi di "Amici" e c'è chi giura che tra Stefano e la seconda classificata al talent di Maria De Filippi ci sia sempre stata una certa sintonia.



Non è da dimenticare e sottovalutare l'importante conoscenza che i due hanno in comune e che in qualche modo potrebbe creare qualche scrupolo, Emma Marrone. Per lui resta l'ex fidanzata con cui c'è stato un innocente riavvicinamento di recente, Elodie invece ha vissuto per qualche mese a casa della cantante salentina. Poi senza dare troppe spiegazioni se n'è andata definendo di recente troppo "ingombrante" la figura della Marrone. E, giusto per chiudere il cerchio, la De Patrizi ha messo fine alla sua storia d'amore con Lele Esposito, anche lui nato nel talent della De Filippi.



Insomma, grandi cambiamenti nella vita di Elodie... senza dimenticare i cari "Amici", come Stefano. I due, come documenta il settimanale di Alfonso Signorini, al bar scherzano, mettono la mano sulla spalla e ridono, poi De Martino si sfila la maglia mostrando muscoli e addominali a petto nudo, mentre Elodie si dà una sistematina ai pantaloncini in jeans mettendo in risalto le sue curve sensuali. Immagini che non sono sfuggite al ballerino che su Instagram Stories ha commentato così: "Promemoria: regola per non cadere nella rete del gossip... Mai toccare la spalla delle persone con cui parli".