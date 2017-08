Stefano De Martino se la spassa con nuovi amici e in barca l'atmosfera si fa hot

La nuova compagnia di Stefano de Martino a Ibiza sembra proprio... scatenatissima. E durante una gita in barca ci scappa anche il siparietto bollente. A documentare la scena piccante è Gilda Ambrosio , influencer e stilista, tra le nuove amiche dell'ex di Belen , che su Instagram pubblica uno scatto in cui appare il didietro scoperto di un membro dell'allegro gruppetto e tre ragazze, Giada tra loro, molto interessate alla... "merce".

Stafano, dal canto suo, osserva la scenetta particolarmente divertito. L'aitante ballerino sembra proprio spassarsela senza freni in quel di Ibiza, circondato da belle donne e amici con una unica mission: divertirsi a più non posso. Reduce da un anno di lavoro e di gossip intenso De Martino se lo merita proprio. In quanto a Belen... non è proprio il suo primo pensiero, almeno a quanto sembra!