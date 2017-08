Ac...chiappa sogni, Belen ritrova la serenità con i suoi uomini

“Fra tante nuvole, tu sei sole” aveva scritto qualche giorno fa il pilota mettendo a tacere le voci di crisi tra la Rodriguez e Iannone. Una foto con i dettagli della coppia e una dedica essenziale e precisa per il motociclista che va di corsa anche in amore. Stefano De Martino intanto trascorre le vacanze a Ibiza, a pochi passi da Belen, ma con il suo adorato Santiago. Giochi, coccole e didascalie perfette per le foto con il suo “boy”, come quella in cui scrive: "In una vita precedente devo aver fatto sicuramente qualcosa di estremamente buono per meritarmi un figlio come te".