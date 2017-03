Emma e Red Ronnie, lite social per "colpa" di Elodie

"Provo enorme tristezza per tanti ragazzi ingannati da un meccanismo teso solo a sfruttarli in nome dell’audience e del potere televisivo". Red Ronnie lancia il guanto della polemica, tira in ballo Emma ed Elodie che non avrebbero accettato il suo invito al Roxy Bar , e la replica della Marrone non si fa attendere. Intanto si scopre che la Di Patrizi ha cambiato management...

L'ATTACCO DI RED - "Sei mesi fa avevo telefonato a Emma Marrone dicendole che se mi voleva mandare Elodie Di Patrizi al Roxy Bar - scrive Ronnie sui social - l’avrei ospitata volentieri, ma non si sono fatti vivi. Evidentemente pensavano di non aver bisogno dei miei programmi o qualcuno le ha consigliate di soprassedere. Vabbé. Peccato. Davvero".

LA REPLICA DI EMMA - La risposta di Emma non si è fatta attendere: "Avrei preferito restare in silenzio ma davanti a tanta superficialità e ignoranza mi sento in dovere di difendere la mia dignità... non ho mai usato ne strumentalizzato nessuno, in questo caso Elodie, per trarne benefici personali. Ho iniziato un percorso con lei all’interno di Amici che abbiamo deciso insieme di continuare dopo il programma, a telecamere spente. Ho cercato di darle tutti gli strumenti a mia disposizione per esaltare e preservare il suo talento, per non parlare del lato umano che è sempre stato ed è alla base di tutto, per quanto mi riguarda. In merito alla sua scelta, è appunto una SUA scelta, trovo inopportuni tutti questi avvocati del diavolo, che sono i primi a nutrirsi dei Talenti dei Talent a proprio uso e consumo e quando meglio conviene. Rispetto alla tua “telefonata” mio caro Red Ronnie è stata inoltrata a chi di competenza, io faccio la cantante e nel caso di Elodie ho scritto alcuni brani e ho collaborato con Luca Mattioni alla produzione del suo album, investendo tempo e denaro, se non è venuta in trasmissione da te probabilmente ci saranno stati dei motivi di tempo e/o di impegni altri schedulati. Questo post te lo potevi risparmiare...".

LA NUOVA STRADA DI ELODIE - Elodie infatti prima ha annullato il concerto del 26 aprile all'Alctraz e poi sui social ha annunciato di staccarsi professionalmente da Emma: "Per continuare il mio percorso artistico ho scelto come compagno di viaggio Fabrizio Giannini. Ció nasce dalla voglia di mettermi alla prova. Ho deciso di lasciare il 'porto sicuro' dove sono stata trattata come una figlia e dove ho ricevuto tanti consigli, per il desiderio di testarmi e di iniziare a costruire il 'mio porto sicuro'. Sono molto felice che Fabrizio abbia accettato con grande entusiasmo questa nuova sfida. Con la speranza di essere effettivamente all'altezza e di migliorare sempre, vi abbraccio".