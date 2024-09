A Siena rinasce il Palazzo delle Papesse: si apre un nuovo capitolo per il mondo della cultura

Ad arricchire la visita allo storico edificio, ci saranno, al piano terra, una libreria con merchandising e prodotti dedicati e un bistrot accessibili, così come tutte le altre sale, anche per chi ha difficoltà motorie. Palazzo delle Papesse offrirà attività didattiche, visite inclusive e laboratori attraverso il progetto “Papesse Lab”, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’arte e ampliare lo sguardo dello spettatore, qualunque età abbia, indagando nelle pieghe della realtà. Per partecipare a tutti gli eventi e gli appuntamenti espositivi Opera Laboratori ha realizzato la “tessera del curioso”, che è disponibile online oppure presso la biglietteria del Palazzo. La card consentirà un 10% di sconto sui prodotti in vendita al bookshop, sulle consumazioni in caffetteria e sui laboratori didattici.