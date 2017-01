Marika Fruscio si "sveste" per le feste

10:18 - Luci rosse di Natale per Marika Fruscio, che si (s)veste per le feste e regala una serie di scatti ad altissimo tasso erotico. Addobbata a tema, con tanto di cilindro, bacchetta magica e lingerie super sexy, che valorizza l'abbondanza delle sue forme, la procace ex corteggiatrice partenopea è un regalo irresistibile, che molti si augurerebbero di trovare sotto l'albero.

Puntuale come ogni anno Marika si è preparata per gli auguri di Natale. A suo modo naturalmente. Tanta carne in vista e (s)vestita quanto basta per far strabuzzare gli occhi di chi la guarda. Décolleté XXL ed esplosivo, curve burrose e invitanti, la Fruscio dà un vero e proprio "schiaffo" al modello di bellezza anoressico e filiforme ancora osannato soprattutto in passerella. Lei non sfila, ma se lo facesse l'effetto sarebbe davvero dirompente, da bomba... sexy naturalmente.