Marika Fruscio, per Italia-Uruguay punta su Ciro e Lory

13:04 - "Nella vita e soprattutto nel calcio è vero che ci vuole un po' di "culo" ma bisogna puntare su i grandi campioni...Prandelli vuole vincere ? Io punto tutto su Ciro e Lory...". Parola di Marika Fruscio, che in vista della partita contro l'Uruguay, si è dipinta i nomi di Immobile e Insigne su una natica e ha coperto i capezzoli del suo seno XXL con due piccole bandierine dell'Italia. Più tifo di così...

Da quando sono cominciati i Mondiali la sexy e prorompente ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mancato un colpo e suon di scatti bollenti e piccanti ha tifato l'Italia... a modo suo. Ovvero sfoggiando le sue forme generose il più a nudo possibile.



Per Italia-Uruguay però, la bella showgirl partenopea, grande fanatica del Napoli, ha deciso di puntare tutto sulla fortuna, anzi sul "c..o". Nella vita e nello sport, dice Marika, ce ne vuole sempre un po', ma bisogna essere anche grandi strateghi e se Prandelli vuole vincere che investa su Ciro Immobile, napoletano, ma nel Torino e Lorenzo Insigne, del Napoli. Lei non ha dubbi, saranno la punta di diamante della squadra e per ricordarlo a tutti lei si scrive i loro nomi su una natica... a scanso di equivoci. Se ci vuole c..o, lei ci mette il suo.