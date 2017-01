Marika Fruscio, sexy istantanee di un giorno ... comune

Una camicetta bianca dalla scollatura vertiginosa sul décolleté esplosivo e autoreggenti a rete, mentre mangia in cucina. Sottoveste bianca trasparente, durante la toilette del mattino e babydoll nero, senza slip, pronta per andare a letto... Ecco la giornata-tipo della sexy Marika Fruscio. Un condensato di scatti super bollenti.

La bruna e prosperosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne sfoggia tutte le sue doti ad altissimo tasso erotico anche tra le quattro mura domestiche. Curve da capogiro e forme esplosive, ma soprattutto seno XXL, minimo comune denominatore bollente di ogni parte della sua giornata-tipo. Mentre stira, legge un libro, lavora al computer o si prepara per uscire, Marika resta una sex bomb irresistibile. Senza veli o vestita non c'è scatto che non sottolinei il suo corpo prorompente, che lascia tutti col fiato sospeso.