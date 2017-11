Maria Elena Boschi, che bikini in vacanza!

Dopo il ferragosto in alta quota con Reinhold Messner ecco il relax in piscina di Maria Elena Boschi . Il settimanale " Chi " pubblica le immagini in due pezzi del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio che ha trascorso le vacanze con la famiglia in un resort eco-chic vicino a Merano . Con lei c'erano i fratelli Pier Francesco ed Emmanuel con la moglie e la figlia Bianca Maria, la nipotina prediletta che la Boschi ha coccolato per tutto il tempo.

La Boschi nelle ultime settimane è diventata molto attiva sui social. Il suo account Instagram è infatti molto seguito e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio aggiorna i follower con foto istituzionali ma anche private. Come le recenti vacanze in Grecia, in montagna in Trentino e qualche scatto in palestra alle prese con gli attrezzi. In poco tempo ha raggiunto più di 15 mila seguaci.