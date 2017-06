Il primo Tapiro d'Oro non si scorda mai. Ad essere "premiata" per la prima volta in carriera da Valerio Staffelli è stata, questa volta, Maria Elena Boschi. Raggiunta a Roma dall'inviato di Striscia la Notizia, la sottosegretaria ha esordito con una battuta: "E' il sogno di una vita prendere il Tapiro! Finalmente grazie a voi si realizza questo sogno". Il motivo della consegna? Le dichiarazioni contenute nell'ultimo libro di Ferruccio De Bortoli, "Poteri forti (o quasi)", in cui si sostiene che la Boschi abbia fatto pressioni ad Unicredit affinché valutasse l'acquisto di Banca Etruria. "Io ho fatto tutto per bene, quello che dovevo dire l’ho detto in Parlamento. Almeno abbiamo capito a cosa è servito il libro di De Bortoli: a prendersi il Tapiro. Non tutti nella vita ci riescono. Io ce l’ho fatta".