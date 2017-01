Laura Cremaschi super sexy sulla bilancia

Un lato B da favola in primo piano per la bella Laura Cremaschi che condivide il momento "peso" con i suoi follower su Instagram. Perfetta in tutte le sue forme sale sulla bilancia indossando solo mutandine nere e canottiera bianca. Cinquanta chili di sensualità e fascino per la provocante fidanzata di Andrea Perone e romanista sfegatata.

C'è chi si pesa di nascosto per non mostrare il "temibile" etto di troppo e chi invece, come lei, lo fa a cuor leggero. Del resto di fronte a tanta perfezione per quale motivo preoccuparsi? "50 kg, tutto ok", scrive sul social. la prova è superata con successo.



Protagonista dell'estate grazie alle sue curve da sballo sempre in bella mostra, la Cremaschi si lascia immortalare anche in questa circostanza super sexy con una mise di grande effetto. Una settimana in Marocco con Andrea Perone, tra dolci e champagne, per festeggiare il suo ventinovesimo compleanno, non le hanno rovinato la linea.