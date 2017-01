Laura Cremaschi, è suo il lato B più bello

09:56 - Il lato B più bello dell'estate è quello di Laura Cremaschi. A deciderlo i lettori di Tgcom24 che, con il 25% dei voti, hanno incoronato la fidanzata di Andrea Perone. In effetti... Il sedere è sicuramente uno dei punti di forza della bionda tutte curve. Lei lo sa bene e così, ad ogni scatto, è sempre pronta a metterlo a favore di obiettivo. Sul podio anche Fanny Neguesha e Francesca Cipriani...

Diventata famosa per i pronostici calcistici scritti sul corpo - lato B incluso - la Cremaschi ha letteralmente "usato" le sue forme per arrivare al successo. Proprio per questo, tra pose social e scatti paparazzati, il suo sedere finisce sempre per essere in primo piano. I lettori di Tgcom24, quindi, hanno deciso di premiare la sua bellezza proclamando il suo derrière il "più bello del 2014".



Secondo posto per Fanny Neguesha (17%) e il suo sedere dalla forma rotonda, terzo per la prorompente Francesca Cipriani (11%). Medaglia di legno per Belen Rodriguez che perde il podio per un misero due percento. Si difendono Elena Santarelli e Elisabetta Canalis mentre per Claudia Galanti e Michelle Hunziker è proprio una sonora sconfitta...