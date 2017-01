Laura Cremaschi, topless a Miami

10:02 - Estate dalle temperature bollenti per Laura Cremaschi e Andrea Perone in vacanza a Miami. La reginetta dei pronostici sexy scritti sul corpo e l'ex marito di Sabrina Ferilli si danno ai giochi erotici in acqua. Prima una "presa" ben assestata sul lato B della compagna, poi lei mette in mostra un topless mozzafiato...

Acrobazie hot, baci appassionati e corpo a corpo molto intimi tra i due fidanzati, la cui love story prosegue ormai da anni a gonfie vele. E si capisce perché. Irresistibilmente sexy in bikini giallo Laura Cremaschi sfoggia le sue curve mozzafiato a cui Andrea Perone non sa resistere. Ed è un susseguirsi di abbracci focosi e baci calienti, poi l’ex Miss Padania "cavalca" la sua dolce metà, abbandonandosi alla sua "presa" eloquente sul lato B. Qualcosa però non va nel décolleté della bella modella, che chiede aiuto al fidanzato. Lui accorre e sembra si prodighi nello slacciarle il reggiseno. Laura resta in topless, con il seno bianco e scolpito in bella vista, in mezzo al mare, mentre il suo prode compagno armeggia alle sue spalle con il gancetto dell'allacciatura... E per i paparazzi è un tripudio di flash sul mezzo busto nudo della sexy showgirl.