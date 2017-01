Laura Cremaschi, con Andrea Perrone sperimenta il kamasutra da spiaggia

15:03 - Miami, scene di kamasutra da spiaggia. I protagonisti sono Laura Cremaschi, nota per i suoi pronostici calcistici scritti sul corpo e Andrea Perone, ex di Sabrina Ferilli, Sara Varone e Cecilia Capriotti. Lei non resiste alla passione e si butta sopra di lui sul lettino. Bikini striminzito, lato B da urlo e curve da capogiro. Come fare a resisterle?

La sexy showgirl non si contiene, né in quanto a forme, a stento trattenute dal micro bikini azzurro super seducente, né tanto meno in quanto a desiderio. E sa benissimo quali armi usare con il fidanzato.



Quindi prima uno strip bollente, vicino al suo uomo, poi mosse e pose da gattina sensuale, che anticipano l'attacco finale. Evoluzioni piccanti e ad altissimo tasso erotico per questa coppia che sembra non aver ancora perso la passione a oltre un anno di relazione. Tra i due il fuoco arde senza interruzioni e qualsiasi luogo è quello giusto per alimentarlo, con buona pace dei vicini d'ombrellone.