Kate Moss si scatena con il boa di struzzo

12:29 - Boa di struzzo tra le mani, canottiera animalier e cuffie alle orecchie per Kate Moss che si scatena in consolle al party organizzato dopo la prima di "A string of naked Lightbulbs" a Londra. Bellissima ed eccentrica, con il suo originale look, la modella quarantenne anima la serata ballando e cantando senza freni.

Alla faccia di chi non si sa divertire Kate Moss è una che invece la vita se la sa godere. Modella, mamma e moglie trova sempre motivo per far parlare di sé. Bene o male, poco importa. Al party organizzato dopo la prima del documentario di Greg Fay si distingue a colpo d'occhio per la sua mise: pantaloni a pois bianchi, giacca e boa color cipria nascondono un body animalier che esalta le forme del suo famoso seno a coppa di champagne. Ma il top lo raggiunge quando alla consolle regala un divertente siparietto ancheggiando con il boa di struzzo tra le mani e assumendo pose da diva. Canta, balla e ride contagiando gli ospiti con la sua allegria...