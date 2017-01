Kate Moss, la top "divina" finisce un'altra volta... in topless

10:06 - Sideboob e topless bollente per la splendida Kate Moss, che sulla copertina dell'edizione di novembre di V Magazine, mostra tutto il suo sex appeal e la sua carica seduttiva. I jeans a vita super bassa con gli slip a vista, più sexy che mai, la top inglese, che ha da poco compiuto 40 anni, posa accanto ad altre giovani e bellissime modelle, tra cui Lara Stone e Daria Werboy. Ma sbaraglia la concorrenza: è lei la top delle top.

"Hot Denim on even Hotter Models" è il titolo del servizio, "Denim bollente e modelle ancor più bollenti". Per Kate Moss l'ennesima cover, che ne celebra bellezza e sex appeal. Regina delle passerelle e dello showbiz la top non perde un colpo e tra trasgressioni e provocazioni resta ancora la più gettonata di tutte. Qualche settimana fa un ristorante londinese alla moda le ha dedicato un un calice da champagne "coppa alla Kate Moss", ricavato dalle precise dimensioni del profilo del suo seno sinistro. Piccolo ma perfetto. E pochi giorni fa la “divina” Kate è rimasta in topless un'altra volta, nel cosiddetto "mese rosa", posando per il lancio della collection di intimo rosa creata da Stella McCartney per raccogliere fondi da devolvere alla ricerca dedicata alla prevenzione del cancro al seno. Insomma, non è mai stata una "brava ragazza" e nemmeno tanto "allineata" ma nel fashion system è ancora una delle stelle che brilla di più.