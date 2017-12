I gemelli Clooney piangono in aereo? George regala cuffie

I gemelli piangono in volo? Nessun problema per i passeggeri: George Clooney e la moglie Amal Alamuddin regalano le cuffie. Secondo quanto riporta Page Six, l'attore e l'avvocato avrebbero omaggiato i passeggeri per scusarsi del disturbo arrecato dalle urla dei bambini, Ella e Alexander. Le cuffie pare fossero griffate con il logo della tequila di Clooney.