Amal Clooney, look anni Settanta per Halloween

"Travestimento" in stile anni Settanta per Amal Clooney che ha lasciato i gemelli di quattro mesi a casa per divertirsi alla festa di Halloween di Casamigos. L'avvocato ha indossato un abito pantaloni senza spalline, glitterato e multicolore. A completare il look un'acconciatura stile afro, occhiali da sole e grandi cerchi alle orecchie. Al party presenti anche la padrona di casa Cindy Crawford, Kim Kardashian e numerosi vip...