Amal che strappo! Guarda la neomamma dei gemelli Clooney

Un look insolito, cui non eravamo abituati, quello sfoggiato da Amal Alamuddin a quattro mesi dalla nascita dei gemelli avuti da George Clooney. L'avvocatessa, 39 anni, impegnata a far commissioni a Beverly Hills ha sfoggiato un paio di jeans strappati, che già aveva indossato qualche anno fa, abbinati a vistose scarpe con la zeppa argento. La neomamma è in forma e super trendy.