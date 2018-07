I Ferragnez volano in Sardegna e spediscono gli inviti... di nozze

Sardinia, cinguettano mentre scendono dall'aereo diretti nella villa in Costa Smeralda che li ospita per qualche giorno di vacanza in famiglia. Chiara Ferragni e Fedez sono sbarcati in Sardegna insieme al piccolo Leone e al cane Matilda. Selfie dalla piscina, scatti panoramici dal giardino, cene e baci, ma anche una rivelazione importante: l'invito alle nozze. Poteva essere sobrio? Manco per sogno! Ecco chi l'ha ricevuto.

Si godono le vacanze nella villa con vista Baia Sardinia tra bagni in piscina e bikini, tenerezze e coccole a Leo, scherzi e divertimento con Matilda e naturalmente tanti baci di coppia davanti allo smartphone. Lui filma lei, lei filma lui tra cambi di look, cene a lume di candela e sessioni di tintarella.



E mentre si rilassano, mostrano ai fan l'invito per le loro nozze: un biglietto pop up con la sagoma di Chiara e Fedez che si baciano (riproducendo il bacio sulla passerella di Cannes quando la blogger indossava un abito lungo rosa da Barbie) e alle loro spalle c'è un'enorme ruota panoramica (proprio quella che hanno detto che sarà installata a Noto per la festa), palme e fuochi d'artificio con la scritta “The Ferragnez” (come ama scrivere la influencer).



“Inviti per il matrimonio sobri ne abbiamo?” cinguetta il rapper ironico. Già perché quella che hanno annunciato come una cerimonia intima, ma social, si prospetta già come un lunapark indimenticabile. La wedding planner e il flower designer sono al lavoro da tempo, ma ora con l'invio dei biglietti di invito anche gli ospiti devono studiare l'outfit giusto per il 1° settembre. L'entusiasmo e i commenti di chi ha ricevuto il pop up sono condivisi dai futuri sposini sui rispettivi profili Instagram: sfoglia la gallery e scopri gli invitati alle nozze in Sicilia.