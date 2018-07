Chiara Ferragni e Fedez “sposi” in Comune a Rozzano

Tutto pronto per le nozze dei Ferragnez a Noto il 1° settembre. Chiara Ferragni e Fedez si sono presentati nel Comune di Rozzano per le pubblicazioni di matrimonio. “Oggi sposi” ha gridato in un video social la fashion blogger che per l'occasione ha sfoggiato una vistosa camicia con le banane e un bouquet di rose gialle. Fedez ha indossato una canotta rossa, come mostrano le foto del bacio di coppia...

L'influencer e il rapper hanno fatto sapere che l'hashtag sarà The Ferragnez, che la cerimonia in Sicilia sarà intima, rispecchierà al 100% le loro personalità e che tutto “l'evento” verrà condiviso via social. Intanto Chiara prima di partire per un appuntamento di lavoro a Roma e per un fine settimana in famiglia in Toscana, ha definito gli ultimi dettagli, tra cui i fiori, insieme alla sua wedding planner e al suo flower designer.