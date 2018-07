Continua l'addio al nubilato di Chiara Ferragni a Ibiza in compagnia delle amiche, raccontato su Instagram da un susseguirsi di fotografie. In attesa delle nozze che si terranno il primo settembre a Noto, in Sicilia, la fashion blogger si sta dando alla pazza gioia, postando poi scatti che la ritraggono in bikini, con un cappello con il velo, con una coroncina, mentre solca, su una barca, il mare azzurro dell'isola delle Baleari.

Accompagnati dall'hashtag ChiaraTakesIbiza, la fashion blogger si è imbarcata venerdì per tre giorni indimenticabili sull'isola più trasgressiva delle Baleari. A condividere l'"addio" della Ferragni non potevano mancare le sorelle Valentina e Francesca e suoi più cari amici.



Per l'occasione Chiara sta sfoggiando abiti glamour, gadget e un look inedito rosa, con collana e magliette a tema "Bride to be".



Intanto Fedez è a Milano con il piccolo Leone e il cane Matilda. improvvisando un party tra cappellini, trombette e parrucche.