ChiaraTakesIbiza, tutto pronto per l'addio al nubilato

Capelli rosa, valigie e telefono a portata di mano per dare il via al suo addio al nubilato social. Inizia così la mattinata di Chiara Ferragni in partenza da Milano con i suoi amici per una "tre giorni" di festeggiamenti a Ibiza. Con tanto di "divisa", una giacca in paillettes rosa per Chiara, e azzurra-blu per i suoi bestfriends... il viaggio ha inizio.

Accompagnati dall'hashtag ChiaraTakesIbiza, saranno dei giorni indimenticabili per la fashion blogger sull'isola più trasgressiva delle Baleari. A condividere con gioia l'"addio" della Ferragni non potevano mancare le sorelle Valentina e Francesca e suoi più cari amici. Per l'occasione Chiara, ha riempito la valigia con outfit per tutte le occasioni e si è regalata un vero colpo di testa colorando i capelli di rosa (in pendant con il suo capospalla). Un colore delicato per essere sempre riconoscibile... anche da lontano. Del resto, non dimentichiamo che è lei la protagonista dell'evento!



E mentre Leo è tra le braccia del nonno e Fedez è impegnato per la tv, Chiara, dopo la classica doverosa foto di gruppo in aeroporto con la sua crew, prende il volo tra sorrisi e selfie.