Chiara Ferragni e Fedez, tre giorni di festa per le nozze siciliane

Ancora non si sa il nome della griffe che vestirà Chiara. Sicuramente gli abiti che la fashion blogger indosserà saranno più di uno e pare che la recente parentesi parigina per le sfilate possa essere stata anche occasione per definire gli ultimi dettagli sull'abito. Si dice che Chiara abbia scelto come testimoni le sorelle Valentina e Francesca che con lei condividono molto. Le due Ferragni le sono particolarmente vicine in questi primi mesi di “maternità italiana”, mentre mamma Marina di Guardo è stata omaggiata con la scelta della location, proprio in Sicilia, sua terra natale. La villa individuata per il party potrebbe essere la Dimora delle Balze, una tenuta ottocentesca, mentre il rito civile sarà a Palazzo Ducezio, sede del Comune.