Chiara Ferragni, addio al nubilato a Ibiza

Mancano meno di due mesi alle nozze stile Coachella in Sicilia di Chiara Ferragni e Fedez e come tradizione vuole, la fashion blogger si prepara a vivere il suo addio al nubilato con le più care amiche. Dove? Nella gettonatissima Ibiza! Del piccolo Leo si prenderà cura papà Fedez a Milano.

Sono giorni di fuoco per la futura sposa sempre con la valigia in mano. Tra le sfilate a Pargi e gli shooting a Barcellona, Chiara resta comunque in contatto con Leo e Fedez attraverso tenerissime videochiamate.



Tornata in forma strepitosa dopo il parto la Ferragni regala scatti dal set spagnolo prima di celebrare sull'isola trasgressiva il suo addio al nubilato, non prima di essere passata da casa per salutare i suoi uomini e fare un cambio abiti.